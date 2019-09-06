Строительство станции метро Спортивная в Новосибирске обойдется бюджету в 2,6 миллиарда рублей. Соответствующий заказ МУП Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений разместило на официальном сайте госзакупок, передает ГТРК Новосибирск.

Строительство станции метро "Спортивная" в Новосибирске обойдется бюджету в 2,6 миллиарда рублей. Соответствующий заказ МУП "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений" разместило на официальном сайте госзакупок, передает ГТРК "Новосибирск".Исполнитель должен начать работы не позже 15 дней с момента подписания контракта. Готовый объект будет сдан к 30 ноября 2021 года. При выборе исполнителя будут учитывать несколько критериев, среди которых — стоимость работ, а также опыт и репутация компании. В условиях заказа также присутствует еще один параметр: "участник закупки должен являться действующим членом саморегулируемой организации в сфере строительства, реконструкции и капремонта".Напомним, новую станцию Ленинской линии новосибирского метро построят на Левом берегу реки Обь. Еще в июле рабочие начали подготовку готовить место для будущей стройки.