30-летней жительнице Владимира грозит до 5 лет лишения свободы. Ее обвиняют в сбыте фальсифицированных медицинских изделий в крупном размере. Как установило следствие, индивидуальный

30-летней жительнице Владимира грозит до 5 лет лишения свободы. Ее обвиняют в сбыте фальсифицированных медицинских изделий в крупном размере. Как установило следствие, индивидуальный предприниматель купила в Москве 445 тысяч защитных масок. При этом регистрационного удостоверения у изделий не было, это значит, что реализовывать их в медицинских учреждениях нельзя. И все же предпринимательнице удалось реализовать в