За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 44 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 4 несовершеннолетних.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 66 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 2 происшествия.Полицейскими оформлено 367 происшествий с материальным ущербом.Вязниковский район:По предварительной информации, 31.08.2021 г. в 13:20 на 36 км автодороги «ст.Сеньково–п.Никологоры-п.Степанцево–д.Симонцево» водитель автомобиля Ниссан–Примера, 1996 г.р., не справился с управлением, допустил выезд на правую обочину с последующим съездом в кювет, где произошел наезд на дерево. В результате ДТП пассажир а/м Ниссан – Примера, 2002 г.р., направлен на амбулаторное лечение.Муромский район:По предварительной информации, 03.09.2021 года в 08:30 в г. Муром на улице Корпоративная у дома 5 водитель автомобиля Лада-Калина, 1961 г.р., не уступил дорогу автомобилю Мицубиси-Паджеро Спорт под управлением водителя 1967 г.р. В результате ДТП водитель а/м Лада Калина направлен на амбулаторное лечение.Владимир:По предварительной информации, 04.09.2021 г. в 09:50 в г. Владимир в мкр. Энергетик на улице Совхозная у дома 4 водитель автомобиля Хендай – Акцент, 1979 г.р., допустил наезд на велосипедиста 2016 г.р., который выехал на проезжую часть дороги с прилегающей территории справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП велосипедист направлен на амбулаторное лечение.Владимир:По предварительной информации, 01.09.2021 г. в 17:35 на 178 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Хендай-Солярис, 1996 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с движущимися навстречу в прямом направлении автомобилем Вольво FH в составе полуприцепа Шмитц под управлением водителя 1976 г.р. и автомобилем МАН TGX в составе полуприцепа под управлением водителя, 1967 г.р. В результате ДТП водитель а/м Хундай Солярис направлен на амбулаторное лечение.Ковровский район:По предварительной информации, 05.09.2021 г. в 10:42 в г. Ковров на улице Абельмана у дома 59 водитель мотоцикла Рейсер, 1979 г.р., при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю УАЗ-396255 под управлением водителя 1960 г.р., который двигался навстречу в прямом направлении. В результате ДТП водитель мотоцикла Рейсер госпитализирован; пассажир мотоцикла Рейсер, 2016 г.р., госпитализирован.