Народная мудрость: Велит нам вспоминать свои беды, горести, проблемы и неудачи. Чтобы их не стало...

Народная мудрость:Велит нам вспоминать свои беды, горести, проблемы и неудачи. Чтобы их не стало намного больше в будущем.Ни за что не брать деньги, которые лежат на дороге. Это грозит материальными потерями.А еще плохо пересчитывать свои богатства - верная примета, что окажешься на мели.Нельзя думать о негативе и хвалить красоту, успех, доброту, прекрасное здоровье. Или навредишь тем тому, кого похвалил.Ни в коем случае нельзя строить планы и закупаться. И деньги потеряешь и с близкими поссоришься.Народные приметы на 6 октября:- Красные тучи на закате – перед пасмурной и дождливой погодой.- В облачный день солнца не было видно, однако перед закатом оно осветило облака сзади – к дождю.- Если сорняки высокие, то снега будет много.- Осенний иней – к сухой и солнечной погоде, к вёдру, к теплу.- Мало грибов и много орехов – ожидай суровую зиму.- Ореол вокруг луны – к перемене погоды.Фото https://www.pxfuel.com/