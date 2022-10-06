Народная мудрость:
Велит нам вспоминать свои беды, горести, проблемы и неудачи. Чтобы их не стало...
Народная мудрость:
Велит нам вспоминать свои беды, горести, проблемы и неудачи. Чтобы их не стало намного больше в будущем.
Ни за что не брать деньги, которые лежат на дороге. Это грозит материальными потерями.
А еще плохо пересчитывать свои богатства - верная примета, что окажешься на мели.
Нельзя думать о негативе и хвалить красоту, успех, доброту, прекрасное здоровье. Или навредишь тем тому, кого похвалил.
Ни в коем случае нельзя строить планы и закупаться. И деньги потеряешь и с близкими поссоришься.
Народные приметы на 6 октября:
- Красные тучи на закате – перед пасмурной и дождливой погодой.
- В облачный день солнца не было видно, однако перед закатом оно осветило облака сзади – к дождю.
- Если сорняки высокие, то снега будет много.
- Осенний иней – к сухой и солнечной погоде, к вёдру, к теплу.
- Мало грибов и много орехов – ожидай суровую зиму.
- Ореол вокруг луны – к перемене погоды.
Фото https://www.pxfuel.com/