Правоохранители проводят проверку обстоятельств гибели ребёнка.

Прокуратурой Владимирской области изучен материал проверки, организованной полицией по факту гибели малолетнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По информации прокуратуры, 2 марта в Кольчугине девочка в возрасте 1,8 года получила тяжёлые травмы после падения на неё шкафа. В этот день она вместе с мамой находилась в гостях у бабушки. От полученных травм ребёнок скончался в больницеПо факту смерти малолетней ведомством принято решение о передаче материалов в СУ СК России региона для проведения доследственной проверки.