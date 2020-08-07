В торжественной обстановке иностранные граждане дали клятву соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации.
В ОМВД России по Вязниковскому району состоялась церемония принесения Присяги гражданина Российской Федерации иностранными гражданами, получившими российское гражданство.
В торжественной обстановке уроженки ближнего зарубежья зачитали текст Присяги и подтвердили свое желание соблюдать Конституцию и законодательство России, уважать культуру и чтить традиции страны, в которой теперь будут жить.
С напутственным словом к новым гражданам России обратился заместитель начальника ОМВД России по Вязниковскому району подполковник внутренней службы Роман Белышев. Он пожелал участникам церемонии честью нести звание гражданина великой страны.
В завершении мероприятия прозвучал гимн Российской Федерации.