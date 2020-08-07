В торжественной обстановке иностранные граждане дали клятву соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации.

В ОМВД России по Вязниковскому району состоялась церемония принесения Присяги гражданина Российской Федерации иностранными гражданами, получившими российское гражданство.В торжественной обстановке уроженки ближнего зарубежья зачитали текст Присяги и подтвердили свое желание соблюдать Конституцию и законодательство России, уважать культуру и чтить традиции страны, в которой теперь будут жить.С напутственным словом к новым гражданам России обратился заместитель начальника ОМВД России по Вязниковскому району подполковник внутренней службы Роман Белышев. Он пожелал участникам церемонии честью нести звание гражданина великой страны.В завершении мероприятия прозвучал гимн Российской Федерации.