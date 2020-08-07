Мужчины скрывались от органов следствия и суда.

В отдел по вопросам миграции Управления МВД России по городу Владимиру обратился гражданин 1953 года рождения для получения временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации. Мужчина торопился и заметно нервничал. Сотрудникам полиции он пояснил, что приезжал во Владимир на похороны своей дочери и очень спешит. Данное обстоятельство, как впоследствии выяснилось, не соответствовало действительности.По результатам проверочных мероприятий полицейские установили, что мужчина неоднократно судим и находится в федеральном розыске. Оказалось, что мужчина разыскивается правоохранительными органами Челябинской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 Уголовного кодекса Российской Федерации.Сотрудниками полиции приняли меры к задержанию мужчины. В настоящее время он передан инициатору розыска.Также был задержан 34-летний житель города Владимира, обвиняемый в совершении грабежа, кражи и незаконного проникновения в жилище.В отдел по вопросам миграции городского УМВД мужчина обратился с целью восстановления утраченного паспорта. В соответствии с регламентом полицейские провели соответствующие проверки и выяснили, что гражданин объявлен в федеральный розыск. Фигурант не являлся на судебные заседания. Полицейские задержали мужчину. В настоящее время он заключен под стражу.