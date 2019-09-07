В киевском аэропорту Борисполь приземлился вылетевший ранее из Москвы самолет специального летного отряда Россия Ту-204, на котором будут отправлены домой граждане РФ в рамках обмена заключенными. совершил посадку в аэропорту Киева. Посадка россиян на борт начнется в ближайшее время

В киевском аэропорту Борисполь приземлился вылетевший ранее из Москвы самолет специального летного отряда "Россия" Ту-204, на котором будут отправлены домой граждане РФ в рамках обмена заключенными. совершил посадку в аэропорту Киева. Посадка россиян на борт начнется в ближайшее время, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.Взяв на борт россиян, самолет вылетит в Москву, где приземлится во Внуково-2. Сейчас там ожидает вылета группа граждан Украины, которые отправятся в Киев украинским спецбортом.Кто вошел в списки на обмен, не уточняется, однако, по словам руководителя группы адвокатов задержанных украинцев Николая Полозова, во Внукове находятся все 24 украинских моряка, участвовавших в провокации в Керченском проливе.По словам Полозова, Украине будут выданы все задержанные в Керченском проливе моряки, включая сотрудников СБУ, передает "Интерфакс". Ранее сообщалось, что в аэропорт Борисполь прибыла колонна автобусов с задержанными на Украине российскими гражданами.Как сообщил ранее гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, в ближайшие минуты из Киева в Москву вылетит и освобожденный недавно украинским судом из-под стражи главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.