Спецподразделениям регионального Управления Росгвардии присвоены имена “Сунгирь” и “Невский”. С этим событием личный состав спецподразделений поздравил начальник Управления

Спецподразделениям регионального Управления Росгвардии присвоены имена “Сунгирь” и “Невский”. С этим событием личный состав спецподразделений поздравил начальник Управления Росгвардии полковник полиции Андрей Медведев. «Я считаю, что наименования, выбранные командирами отрядов, достойны. Продолжайте и дальше исполнять свои служебные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне», – сказал Андрей Медведев. За 28 – летнюю историю существования подразделений