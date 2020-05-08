Полицейские оформили окна административного здания районного отдела ГИБДД фотографиями, посвященными Победе советского народа над фашизмом.

Сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по Петушинскому району поддержали Всероссийскую акцию «Окна Победы». Полицейские оформили окна административного здания районного отдела ГИБДД фотографиями, посвященными Победе советского народа над фашизмом.В преддверии 75-летия Великой Победы инициаторы акции предлагают всем желающим украсить окна своей квартиры, фасад дома или подъезд праздничными поздравлениями, тематическими рисунками и фотографиями. Таким образом граждане в условиях самоизоляции, даже не выходя из дома, могут выразить признательность ветеранам и почтить память героев.