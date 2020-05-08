Вирусологи зафиксировали мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая, вероятно, облегчает симптомы вызываемого им заболевания COVID-19. Впрочем, ещё вопрос, хорошая ли это новость.

Вирусологи зафиксировали мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая, вероятно, облегчает симптомы вызываемого им заболевания COVID-19. Впрочем, ещё вопрос, хорошая ли это новость.Достижение описано в научной статье, опубликованной в издании Journal of Virology.Вирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует. Учёные отслеживают эти изменения и принимают их к сведению. Ведь от генома вируса зависит практически всё: насколько он заразен, тяжелы ли симптомы, подействуют ли на него создаваемые вакцины и лекарства.На сегодняшний день в базе данных некоммерческой научной организации GISAID собрано более 17 тысяч расшифрованных геномов вируса. Но исследователи из Аризонского университета обнаружили совершенно новую мутацию.Напомним, что SARS-CoV-2 хранит наследственную информацию в РНК, а не в ДНК. Молекула РНК представляет собой длинную цепочку звеньев, которые называются нуклеотидами. Всего в геноме SARS-CoV-2 их около 30 тысяч.Благодаря новой мутации вирус потерял фрагмент РНК, состоящий из 81 нуклеотида. Из-за этого белок ORF7a недосчитался 27 аминокислот.Почему это важно? Дело в том, что эта мутация очень похожа на другую, изменившую аналогичный белок вируса SARS-CoV, вызывающего тяжёлый острый респираторный синдром (ТОРС), или атипичную пневмонию. Эпидемия этого заболевания разразилась в 2002-2003 годах.Тогда подобное изменение в генах вируса ослабило симптомы ТОРС. Вполне естественно предположить, что обнаруженная сейчас мутация ослабит симптомы COVID-19. В конце концов, SARS-CoV и SARS-CoV-2 - близкие родственники. Хотя, конечно, точный ответ могут дать только эксперименты на животных.Хорошая ли это новость? С одной стороны, да, ведь заражённые будут не так тяжело болеть и реже умирать. Однако может увеличиться и процент бессимптомных случаев. А ведь человек, не подозревающий, что переносит вирус, может заразить огромное количество окружающих. Именно поэтому вирусу выгоднее всего вообще не вызывать симптомов, и мутации в этом направлении поддерживаются естественным отбором.К слову, по оценке авторов исследования, все 16 тысяч расшифрованных геномов SARS-CoV-2 принадлежат менее чем 0,5% циркулирующих в мире штаммов этого патогена. Так что работа по созданию полного перечня генетических вариаций коронавируса только начинается.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что обнаруженный в Париже штамм может не быть родственником уханьского. Говорили мы и о том, как генетический анализ указал на уязвимое место коронавируса.