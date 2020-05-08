Из Донбасса приходят сообщения о новых обстрелах со стороны украинских военных.

Из Донбасса приходят сообщения о новых обстрелах со стороны украинских военных. По данным представителей ДНР, под огонь попало село Сахновка на юге самопровозглашенной республики. В результате пострадали пятеро мирных жителей, в том числе двое детей. Ранения также получил боец народной милиции, еще один погиб.Украинские силовики стреляли из гранатомета, предварительно проведя разведку с помощью беспилотника, передает телеканал "Россия 24".