Станица Голубицкая стала прогулочным местом для водяного смерча, образовавшегося в Азовском море. И местные жители, и отдыхающие спокойно отнеслись к редкому природному явлению и сняли торнадо на видео.

Станица Голубицкая стала прогулочным местом для водяного смерча, образовавшегося в Азовском море.Сначала водяной смерч, движущийся по поверхности моря, снимали отдыхающие на пляже. Затем, когда воронка переместилась на сушу, заработали камеры людей, гуляющих по станице.И местные жители, и туристы не паниковали, а скорее с восторгом отнеслись к редкому природному явлению. По предварительным данным, смерч раскидал несколько торговых рядов, при этом о пострадавших не сообщается.