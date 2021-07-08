На 7 больше чем накануне. У нас новый антирекорд. Такого суточного прироста не было за всё время пандемии. А всего коронавирусом у нас переболели уже 38 044 человека. В лидерах по приросту

На 7 больше чем накануне. У нас новый антирекорд. Такого суточного прироста не было за всё время пандемии. А всего коронавирусом у нас переболели уже 38 044 человека. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+65 заболевший за сутки). Вчера прибавка составляла + 71. Всего с начала пандемии в областном центре уже 8 820 заражённых. Общая