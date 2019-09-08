В России начался Единый день голосования. Избирательные участки открылись на Сахалине, в Хабаровске, Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре.

В России начался Единый день голосования. Избирательные участки открылись на Сахалине, в Хабаровске, Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре.При этом в Комсомольске-на-Амуре выборы проходят в условиях мощного паводка. Уровень воды превысил опасное значение уже на полтора с лишним метра. Подтоплены почти четыреста частных и многоквартирных домов. Ситуация может осложниться из-за циклона, который придет в регион вечером 8 сентября.Два избирательных участка пришлось перенести в другие места, передает телеканал "Россия 24".