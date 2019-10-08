Новосибирские дрессировщики Герасимовы после увольнения из Росгосцирка вынуждены вот уже на протяжении пяти лет содержать пятерых медведей на собственные средства. Недавно на просторах Интернета появилось видео, в котором Герасимовы рассказали об увольнении и дальнейшей судьбе зверей.

Новосибирские дрессировщики Сергей и Марина Герасимовы после увольнения из "Росгосцирка" вынуждены вот уже на протяжении пяти лет содержать пятерых медведей на собственные средства. Недавно на просторах Интернета появилось видео, в котором Герасимовы рассказали об увольнении и дальнейшей судьбе зверей. "Фактически мы с медведями оказались на улице", — говорят Герасимовы.Как следует из видео, причиной, по которой дрессировщикам пришлось содержать животных в своем гараже, стали пробелы в законодательстве, передает ГТРК "Новосибирск".Реакция директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного на такое послание не заставила себя ждать. Ответ он опубликовал на своей странице в "Инстаграм". Запашный поставил под сомнение профессиональные навыки Герасимовых, а также рассказал о собственном видении ситуации."Росгосцирк" не захотел продлевать с дрессировщиками договор, равно как и ни один независимый цирк в России не предложил им подписать новый. Герасимовы винят государство в том, что животные оказались на улице. Однако все предложения "Росгосцирка" по пристройке медведей в надлежащие условия они отвергают", — пишет Эдгар Запашный.Также Запашный добавил, что ему достоверно известно, что "Парк львов. Тайган" предложил разместить всех медведей на своей территории, но Герасимовы отказались передавать своих подопечных другим компаниям.Московский дрессировщик заявил о своей готовности взять судьбу животных под личный контроль.