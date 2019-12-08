Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до восьми: скончался спасатель, который получил травмы при тушении. Пострадавших более 30 человек. Судьба ещё десяти человек до сих пор не известна.

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до восьми: скончался спасатель, который получил травмы при тушении. Пострадавших более 30 человек. Судьба ещё десяти человек до сих пор не известна.Трагедия произошла 4 декабря. В момент возгорания в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса находились более 400 человек.Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии: неисправность электрооборудования и поджог. Подозреваются два человека, передает телеканал "Россия 24".Президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря на Украине днем траура.