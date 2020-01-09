В Омске погибла женщина, которая серьезно пострадала в ДТП. Она скончалась, когда в машину скорой помощи, перевозившую ее в больницу, врезался легковой автомобиль.

В Омске погибла женщина, которая серьезно пострадала в ДТП. Она скончалась, когда в машину скорой помощи, перевозившую ее в больницу, врезался легковой автомобиль. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы министерства здравоохранения региона.Как уточняется, в результате столкновения автомобиля скорой помощи и легковой машины пострадали шесть человек. Скорая, попавшая в аварию, везла в больницу женщину, которая пострадала при столкновении двух легковых автомобилей у дома №47 по улице Кирова. Пациентка находилась в коме, на искусственной вентиляции легких. В результате дорожно-транспортного происшествия она скончалась на месте, передает ТАСС.Водителям скорой и легкового автомобиля была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались. Медработников госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи №1. Одного пострадавшего фельдшера в состоянии средней степени тяжести положили в нейрохирургическое отделение, врача и второго фельдшера направили на амбулаторное лечение.