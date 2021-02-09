У фигуранта изъяты кастет и телескопическая дубинка.

Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт холодного оружия).В сентябре прошлого года при проведении оперативных мероприятий сотрудники ОУР ОМВД России по Петушинскому району обнаружили и изъяли местного жителя кастет и телескопическую дубинку. Согласно заключению эксперта, изъятое относится к холодному оружию ударно-раздробляющего действия.Фигурант признался, что купил кастет и телескопическую дубинку в соседнем регионе для продажи в своей торговой точке.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.