Самбистки из 33 региона пробились на Первенство мира. Со 2 по 7 февраля в Армавире проходил Всероссийский турнир по самбо среди юношей и девушек. Он был отборочным на Первенства Европы и мира.

Самбистки из 33 региона пробились на Первенство мира. Со 2 по 7 февраля в Армавире проходил Всероссийский турнир по самбо среди юношей и девушек. Он был отборочным на Первенства Европы и мира. Самых больших результатов добились Мария Андреева из Александрова, а также Анастасия Коноплева из Мурома. Они взяли золотые медали и получили путевки на мировой