На чемпионате мира по шорт-треку, который проходит в Болгарии, россиянка Софья Просвирнова показала третий результат дня на дистанции 1500 метров. Ее время составило 2 минуты 29,843 секунды.

На чемпионате мира по шорт-треку, который проходит в Болгарии, россиянка Софья Просвирнова показала третий результат дня на дистанции 1500 метров. Ее время составило 2 минуты 29,843 секунды.Золотые медали мирового первенства завоевала китаянка Чхве Мин Джон. Российская шорт-трекистка отстала от победительницы на 0,102 секунды. Второе место заняла Ким Бутен из Канады (+0,062).Еще одна представительница России Екатерина Ефремова была дисквалифицирована.