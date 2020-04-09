Министерство обороны РФ просит Следственный комитет России привлечь к уголовной ответственности представителей тех стран, где снесены мемориальные сооружение в память о погибших советских гражданах.

Министерство обороны РФ просит Следственный комитет России привлечь к уголовной ответственности представителей тех стран, где снесены мемориальные сооружение в память о погибших советских гражданах.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в оборонном ведомстве России.Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.Он обратил внимание руководителя СКР на то, что в данное время наблюдается рост попыток у отдельных должностных лиц разных иностранных государств исказить правду о решающем вкладе СССР в разгром нацистской Германии в ходе Второй мировой войны.