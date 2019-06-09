Ухудшающуюся демографическую ситуацию обсудили эксперты в последний день Петербургского экономического форума.

Ухудшающуюся демографическую ситуацию обсудили эксперты в последний день Петербургского экономического форума.Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения. Меры государственного воздействия при этом остаются экономическими, нужен мощный буст для стимулирования рождений, хотя меры поддержки уже распространены на второго, третьего и последующего детей.Губернатор Новгородской области Андрей Никитин считает, что нужно снимать "барьеры" в детском вопросе, помогая в присмотре за ребенком, устраняя недостатки в больничном. Получается, что выгоднее рожать после 30, и тогда на второго и третьего ребенка остается все меньше времени.Регионы стараются найти индивидуальное решение по повышению суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 к 2024 году. В Приморском крае запустили программу строительства арендного жилья. Губернатор региона Вера Щербина уверила, что его стоимость в два раза ниже рыночной.По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, матери шестерых детей Анны Кузнецовой, вопрос демографии стоит очень остро . Важнее всего сейчас престиж, а не дети, уверена Кузнецова, хотя без ребенка счастья быть не может.Председатель исполкома Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова увидела проблему в эгоцентризме, когда считается нормальным ради собственного удобства вообще не иметь детей, передает ТАСС.