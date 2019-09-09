Житель Ростовской области закатил скандал в воздушной гавани Новосибирска и в итоге оказался не в салоне самолета, а в отделении полиции. Впрочем, присутствие стражей порядка никак не сказалось на его поведении - он продолжил рваться на свободу и оскорблять правоохранителей.

Житель Ростовской области закатил скандал в воздушной гавани Новосибирска и в итоге оказался не в салоне самолета, а в отделении полиции. Впрочем, присутствие стражей порядка никак не сказалось на его поведении — он продолжил рваться на свободу и оскорблять правоохранителей, отметили в управлении на транспорте МВД России по СФО.По данным ведомства, 42-летний мужчина всячески провоцировал конфликт с сотрудниками аэропорта и авиакомпании, бортом которой должен был отправиться домой. Разговор с пассажиром служители закона продолжили в дежурной части, но беседа не задалась, поскольку мужчина то и дело пытался удрать.У вставших на пути полицейских он перебрал все ветви генеалогического древа, но угрозы не подействовали, и тогда в ход пошла грубая сила. После этого на запястьях хулигана появились наручники, а сам он отправился в камеру.Немногим позже буяну выписали штраф за мелкое хулиганство, но в ближайшей перспективе он может стать фигурантом уголовного дела об оскорблении представителя власти.