Федеральная служба судебных приставов намерена взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в размере 24,5 тысячи рублей. Поблажка артистке сделана не будет, невзирая на ее состояние здоровья.

Федеральная служба судебных приставов намерена взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в размере 24,5 тысячи рублей. Поблажка артистке сделана не будет, невзирая на ее состояние здоровья.Об этом рассказал "Газете.Ru" судебный пристав-исполнитель Араик Айрапетян. По его словам, поблажек в подобных ситуациях, как у Анастасии Заворотнюк, нет. "Только через суд", — отметил представитель ведомства.Кроме того, Айрапетян рассказал, каким образом в таких случаях происходит оплата долга. По его словам, необходимая сумма списывается со счета. Если положенных средств на нем нет, служба судебных приставов будет ждать, когда они появятся.В настоящее время Анастасия Заворотнюк проходит лечение в реабилитационной клинике. Подробной информации о состоянии ее здоровья нет. Родственники подтвердили болезнь артистки, но не раскрыли нюансы, лишь призвав не верить многочисленным слухам.Ранее сообщалось, что в Instagram артистки появилось совместное фото с мужем Петром Чернышевым. Пост приурочен к его выступлениям в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек".