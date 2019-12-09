В Бразилии близится к завершению клубный чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. В матче за третье место казанский Зенит в трех партиях обыграл катарский Аль-Райан.

В Бразилии близится к завершению клубный чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. В матче за третье место казанский "Зенит" в трех партиях обыграл катарский "Аль-Райан".В первой партии "Зенит" столкнулся с отчаянным сопротивлением соперника. Однако сет остался за российской командой– 25:21. Во второй и третье партиях преимуществе казанцев было более ощутимым, о чем и говорит счет – 25:18 и 25:17. Самыми результативными в составе "Зенита" стали Цветан Соколов (13 очков) и Федор Воронков (10)."Зенит" занял третье место в турнире. Клубный чемпион мира определится в матче итальянского "Кучине-Лубе" и бразильского "Крузейро".