Новогодние праздники обернулись для 13 жителей Уфы травмами. Еще один случай закончился трагически – пожилой мужчина погиб. И все эти происшествия связаны с катанием с горок на тюбингах.

Новогодние праздники обернулись для 13 жителей Уфы травмами. Еще один случай закончился трагически – пожилой мужчина погиб. И все эти происшествия связаны с катанием с горок на тюбингах.Большая часть этих случаев произошла в несанкционированных местах. Смертельным случаем в настоящее время занимается СК. Пожилой мужчина влетел в дерево на тюбинге вместе с внучкой. Девочка отделалась ушибами, а пенсионер погиб, сообщает "Вести Башкортостан".Небольшой горнолыжный курорт в центре Уфы в районе остановки "Трамплин" — одно из самых излюбленных мест для семейного отдыха. Всегда находяся экстремалы, готовые спуститься с опасного снежного склона не только на воздушных "таблетках", но и на лыжах, хотя такие трассы предназначены исключительно для профессиональных спортсменов.В других районах Уфы достаточно стихийных трасс для тюбинга. Набережная реки Белой в Сипайлово. Недавно ребенок чуть не укатил на тюбинге в лес, но родителей это не смутило.На склоне амфитеатра "Ватан" 8-летняя девочка во время спуска подскочила на тюбинге на трамплине и неудачно приземлилась. В итоге ребенка госпитализировали с переломом позвонка. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и идет на поправку, но придется какое-то время жить в корсете.Всего за минувшие праздники в службу спасения с подобными травмами обратились 14 человек. При чем, 7 из них пострадали именно на необорудованных местах для катания.Спасатели и общественники проводят рейды, во время которых стараются объяснить взрослым, что они подвергают риску не только себя, но и детей. Кто-то предупреждения принимает в штыки, но большинство родителей дорожат здоровьем и жизнью детей.