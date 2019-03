Клип на песню Scream, с которой Сергей Лазарев в мае поедет на Евровидение в Тель-Авив, за первые 10 часов после публикации на YouTube набрал более миллиона просмотров. В данный момент он занимает на видеохостинге третье место в разделе В тренде.

Клип на песню Scream, с которой Сергей Лазарев в мае поедет на "Евровидение" в Тель-Авив, за первые 10 часов после публикации на YouTube набрал более миллиона просмотров. В данный момент он занимает на видеохостинге третье место в разделе "В тренде".Песню для "Евровидения" певец представил накануне. Музыку к ней написали российский музыкант Филипп Киркоров и грек Димитрис Контопулос, слова – американка Шэрон Вон. В записи песни участвовал Московский симфонический оркестр, а автором клипа стал режиссер Константин Черепков. Сам Лазарев отмечает "невероятную силу и мощь мелодии", а также уникальность "трогательного видео".Музыкант уже представлял Россию на "Евровидении-2016", тогда песня You Are The Only One принесла ему третье место. В этот раз Сергей Лазарев пообещал быть "кардинально другим"."Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве, так как на конкурсе в прошлом году победила певица Netta из Израиля. Официальный вещатель конкурса — ВГТРК. Полуфиналы пройдут 14 и 16 мая, а финал — 18 мая.