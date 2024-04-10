В мэрии рассказали, насколько подорожают проездные билеты в автобусах и троллейбусах. С сегодняшнего дня во владимирском общественном транспорте начали действовать новые тарифы. Как

В мэрии рассказали, насколько подорожают проездные билеты в автобусах и троллейбусах. С сегодняшнего дня во владимирском общественном транспорте начали действовать новые тарифы. Как установила комиссия Министерства госрегулирования цен и тарифов, теперь за поездку в автобусе придется заплатить 33 рубля по безналу или 35 рублей наличными. В троллейбусе же пассажиры, готовые оплатить проезд по карте, отдадут