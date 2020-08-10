Владимирская область окажется во власти непогоды. Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщает, что в ближайшие 2-4 часа регион накроет ненастье. В области ожидаются грозы

Владимирская область окажется во власти непогоды. Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщает, что в ближайшие 2-4 часа регион накроет ненастье. В области ожидаются грозы с дождем и усиление ветра до 19 м/с. Такая метеообстановка сохранится и в течение ночи 11 августа. Такие погодные условия могут привести к обрывам проводов, падению деревьев, а также обрушением слабоукрепленных широкоформатных конструкций.