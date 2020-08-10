Средства будут предоставлены Владимирскому экономико-технологическому и Вязниковскому технико-экономическому колледжам.

18,5 млн рублей получит Владимирская область в 2022 году на развитие инклюзивного среднего профобразования студентов с ограниченными возможностями здоровья. Итоги конкурса подвели в Министерстве просвещения РФ.Средства будут предоставлены на развитие деятельности Владимирскому экономико-технологическому и Вязниковскому технико-экономическому колледжам как базовым профессиональным образовательным организациям, обеспечивающим поддержку функционирования региональной системы инклюзивного среднего профобразования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.