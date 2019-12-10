После саммита в нормандском формате главы государств четверки ответили на вопросы журналистов. Интересовало их в том числе и расследование громкого преступления в Берлине.

После саммита в "нормандском формате" главы государств "четверки" ответили на вопросы журналистов. Интересовало их в том числе и расследование громкого преступления в Берлине.Ангела Меркель сообщила, что попросила Москву поделиться данными об убитом в Германии гражданине Грузии. По словам Меркель, в распоряжении прокуратуры к настоящему времени есть подозрения и больше ничего, передает телеканал "Россия 24".Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию. Он заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии — боевик, который был одним из организаторов взрывов в московском метро.