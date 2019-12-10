Возгорание произошло ранним утром в Бинагадинском районе азербайджанской столицы, когда на рынке строительных материалов Eurohome еще не было посетителей.

Сильный пожар вспыхнул на крупном оптовом рынке в Баку, над городом поднимается черный столб дыма. Очевидцы сняли на видео объятое пламенем здание.Возгорание произошло ранним утром во вторник, 10 декабря, в Бинагадинском районе азербайджанской столицы, когда на рынке строительных материалов Eurohome еще не было посетителей. По предварительной информации, огонь быстро распространился с одного магазина на соседние торговые точки.Информации о пострадавших не поступало, к месту направлено несколько пожарных расчетов.