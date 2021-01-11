Достигнуто соглашение с арендаторами Окского парка о его возвращении в муниципальное ведение. Им остается возможность работать на той части территории, где установлены аттракционы.

Достигнуто соглашение с арендаторами Окского парка о его возвращении в муниципальное ведение. Им остается возможность работать на той части территории, где установлены аттракционы.- Ведём работу по сносу и расселению домов по Окскому съезду с тем, чтобы территорию парка расширить. Сейчас идут работы в овраге рядом с музеем. Сделаем по- другому. Есть задумка, как интересно сделать лестницу. Это будет последний парк в городе, который мы вернём в ведение города в рамках проекта «Парки: возвращение». Окский, конечно, не был запущенным, как остальные, хотя и там есть, что сделать, - в эфире телеканала рассказал глава округа Евгений Рычков.