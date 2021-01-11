По вопросам уборки города можно обращаться в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.

Сразу после окончания новогодних каникул на улицы областного центра, с целью расчистки их от снега, вышли 47 единиц техники и 71 сотрудник «Центра управления городскими дорогами».Как пояснили в мэрии, механизированным способом выполняется уборка снега, а проезжую часть и тротуары посыпают песко-соляной смесью.Остановки общественного транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам очищают и обрабатывают противогололёдными реагентами.«Во время праздников вся снегоуборочная техника работала в штатном режиме. Выполнен весь запланированный объём работ», - добавил заместитель директора «ЦУГД» Николай Дятлов.Горадминистрация напоминает, что уборка снега станет гораздо более эффективной, если не будут создаваться помехи работе снегоуборочной техники из-за неправильно припаркованных или брошенных вдоль обочин и во дворах машин.По вопросам уборки города можно обращаться в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.