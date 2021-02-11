В Гусь-Хрустальном едва не сгорел детский сад №4. ЧП произошло около 7 утра 11 февраля. В МЧС поступило сообщении о возгорании лампы дневного освещения в учреждении. Как рассказала спасателям

В Гусь-Хрустальном едва не сгорел детский сад №4. ЧП произошло около 7 утра 11 февраля. В МЧС поступило сообщении о возгорании лампы дневного освещения в учреждении. Как рассказала спасателям воспитатель, она пришла на работу, включила свет и одна из ламп заискрилась. Сотрудник детского сада позвонила огнеборцам, через минуту сработала автоматическая пожарная сигнализация. Сотрудники МЧС ликвидировали