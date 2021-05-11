Усилить антитеррористическую защищенность образовательных учреждений. Такой приказ издало управление образования администрации Владимира. Глава города Андрей Шохин санкционировал

Усилить антитеррористическую защищенность образовательных учреждений. Такой приказ издало управление образования администрации Владимира. Глава города Андрей Шохин санкционировал внезапные проверки школ. Проверять будут не только соблюдение пропускного режима, но также состояние ограждений и входных дверей. В самих школах и на пришкольных дворах не должно быть посторонних лиц и автомобилей. К исправности систем видеонаблюдения и кнопкам “тревожного