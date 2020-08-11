Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 9 августа (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 112; больных с признаками внебольничной пневмонии – 40.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 9 августа (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 112; больных с признаками внебольничной пневмонии – 40.По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 35 пациентов с ОРВИ и 390 – с пневмонией, сообщил оперштаб.5219 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели.За период наблюдения в области отмечено 165 летальных случаев.