Метят в депутатское кресло и при этом скрывают свои судимости. В области завершился второй этап избирательной кампании по приёму документов от партий и самовыдвиженцев, которые намерены

Метят в депутатское кресло и при этом скрывают свои судимости. В области завершился второй этап избирательной кампании по приёму документов от партий и самовыдвиженцев, которые намерены пойти во власть. Как отмечает глава облизбиркома, в предвыборной гонке собирались участвовать 104 человека, которые ранее имели судимость. Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области: То, что касается составов: