При трудоустройстве в государственные медицинские организации врачам обещают по 2 млн рублей

Врачи могут получить крупные компенсация при трудоустройстве в государственные медучреждения городов с населением свыше 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Размер единовременной компенсации составит 2 млн рублей. Новая мера поддержки вступит в силу с 1 января и будет действовать в течении 2020 года. Она нацелена на привлечение молодых и перспективных специалистов в первичное звено здравоохранения. Мера поддержки рассчитана на участковых педиатров, участковых врачей-терапевтов и врачей общей практики в возрасте до 50 лет.Напомним, что в регионе действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые с начала 2019 года помогли привлечь в систему здравоохранения 21 врача и 4 фельдшеров скорой медицинской помощи.