Платить за тепло и свет даже в период пандемии можно быстро и просто.
Платить за тепло и свет даже в период пандемии можно быстро и просто. Компания "ЭнергосбыТ Плюс" рекомендует своим клиентам использовать онлайн-сервисы.
Ждать своего номера в общей очереди больше не нужно. Чтобы оплачивать квитанции за коммунальные услуги, передавать показания счетчиков и многое другое не обязательно идти в офис. Достаточно зайти в Личный кабинет на сайте компании.
Денис Никулин, директор по биллингу и клиентскому сервису Владимирского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс":
- Мне очень хотелось бы обратиться, в первую очередь к лицам старшего поколения для того чтобы они берегли себя обратились к своим детям, внукам для того чтобы они оказали им поддержку по регистрации в личном кабинете.
В период сложной эпидемиологической обстановки это позволит дистанционно контролировать состояние лицевого счета. Однако если человек все же собрался в один из офисов "ЭнергосбыТ Плюс" специалисты рекомендуют посещать его в оптимальное время и конечно соблюдая меры индивидуальный защиты
Денис Никулин, директор по биллингу и клиентскому сервису Владимирского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс":
- Приходите пожалуйста после 12, 13 го числа когда офисы свободны и Вы без всяких проблем, соблюдая социальную дистанцию, сможете оплатить наши услуги.
Кроме того для удобства клиентов создан дополнительный сервис передачи данных приборов учета по QR - коду, который печатается на обороте платежной квитанции. "ЭнергосбыТ Пплюс" не смотря ни на что, непрерывно обеспечивает тепло, свет и уют в домах жителей области.
Александр Сыпченко, Александр Голубев Вести Владимир