Платить за тепло и свет даже в период пандемии можно быстро и просто.

Платить за тепло и свет даже в период пандемии можно быстро и просто. Компания "ЭнергосбыТ Плюс" рекомендует своим клиентам использовать онлайн-сервисы.Ждать своего номера в общей очереди больше не нужно. Чтобы оплачивать квитанции за коммунальные услуги, передавать показания счетчиков и многое другое не обязательно идти в офис. Достаточно зайти в Личный кабинет на сайте компании.Денис Никулин, директор по биллингу и клиентскому сервису Владимирского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс":- Мне очень хотелось бы обратиться, в первую очередь к лицам старшего поколения для того чтобы они берегли себя обратились к своим детям, внукам для того чтобы они оказали им поддержку по регистрации в личном кабинете.В период сложной эпидемиологической обстановки это позволит дистанционно контролировать состояние лицевого счета. Однако если человек все же собрался в один из офисов "ЭнергосбыТ Плюс" специалисты рекомендуют посещать его в оптимальное время и конечно соблюдая меры индивидуальный защитыДенис Никулин, директор по биллингу и клиентскому сервису Владимирского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс":- Приходите пожалуйста после 12, 13 го числа когда офисы свободны и Вы без всяких проблем, соблюдая социальную дистанцию, сможете оплатить наши услуги.Кроме того для удобства клиентов создан дополнительный сервис передачи данных приборов учета по QR - коду, который печатается на обороте платежной квитанции. "ЭнергосбыТ Пплюс" не смотря ни на что, непрерывно обеспечивает тепло, свет и уют в домах жителей области.Александр Сыпченко, Александр Голубев Вести Владимир