Руководство клуба Национальной хоккейной лиги "Даллас Старз" приняло решение уволить Джима Монтгомери с поста главного тренера команды. Расторжение контракта с 50-летним канадским специалистом объясняется его непрофессиональным поведением, идущим в разрез с ценностями "звезд"."Это решение принято из-за непрофессионального поведения Монтгомери, несовместимого с основными убеждениями и ценностями "Далласа" и Национальной хоккейной лиги", – цитирует официальный сайт НХЛ генерального менеджера "звезд" Джима Нила.NEWS: Jim Montgomery has been dismissed as the team’s Head Coach.Effective immediately, Rick Bowness will assume the role of Interim Head Coach for the team. #GoStars https://t.co/mC6C6Q7KHA— Dallas Stars (@DallasStars) December 10, 2019В чем конкретно провинился теперь уже бывший наставник "Далласа" не сообщается. Его обязанности в ближайшее время будет исполнять Рик Боунесс.В настоящий момент "Даллас" занимает шестое место в турнирной таблице Западной Конференции НХЛ, набрав 37 очков после 31 игры.