В Калужской области обнаружили и пресекли деятельность нелегального цеха по производству контрафактного алкоголя.

В Калужской области обнаружили и пресекли деятельность нелегального цеха по производству контрафактного алкоголя.Операцию провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, передает "Россия 24". Предприятие находилось в ангаре, работали там нелегалы, а "производство" велось в антисанитарных условиях."На предприятии нелегально трудились и проживали 11 граждан одной из республик Центральной Азии и Закавказья. В складских и производственных помещениях находились одна полуавтоматическая линия и ручной станок для розлива. Кроме того, изъято 90 тысяч бутылок алкогольной и спиртосодержащей продукции с незаконно нанесенными товарными знаками различных производителей, свыше 21 тысячи пустых стеклянных бутылок, 8 рулонов поддельных федеральных специальных марок", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.