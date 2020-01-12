Причина уникальной ситуации с погодой и климатом в России – в преобладании суши над водной поверхностью. Такое заявление сделал специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев в интервью Российской газете.

Причина уникальной ситуации с погодой и климатом в России – в преобладании суши над водной поверхностью. Такое заявление сделал специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев в интервью "Российской газете".По его мнению, потепление климата в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете из-за того, что суша имеет теплоемкость, отличную от водной поверхности. Как известно, океан – гигантских размеров аккумулятор тепла. Помимо этого, многообразный рельеф России также оказывает влияние на данный процесс. Киселев не исключает, что всплески холодной и теплой погоды в России будут более резкими.Ранее в России был утвержден План адаптации России к изменениям климата. Для регионов, ведомств и различных отраслей экономики будут разработаны климатические паспорта до 2022 года. Руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин отметил в числе плюсов данного плана климатические паспорта, а среди минусов – отсутствие Минтруда и Федеральной миграционной службы (ФМС) среди причастных к разработке плана ведомств. Эксперт полагает, что изменение климата оказывают существенное влияние на трудовую миграцию населения. По его мнению, в числе минусов резких изменения климата – ухудшение здоровья населения.