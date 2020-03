31 октября 2019 г. в Поднебесной с большой помпой была запущена крупнейшая в мире коммерческая сеть 5G. Три ведущих государственных оператора мобильной связи - China Mobile, China Unicom и China Telecom - представили различные тарифы на услуги связи 5G, стоимость которых зависела от скорости, а не от объема передаваемой информации. Самый дорогой тариф не превышал $45 в месяц.

31 октября 2019 г. в Поднебесной с большой помпой была запущена крупнейшая в мире коммерческая сеть 5G. Три ведущих государственных оператора мобильной связи — China Mobile, China Unicom и China Telecom — представили различные тарифы на услуги связи 5G, стоимость которых зависела от скорости, а не от объема передаваемой информации. Самый дорогой тариф не превышал $45 в месяц.Пекин тогда объявил, что сеть следующего поколения запустит новую “технологическую революцию”, что многие западные эксперты интерпретировали как послание Соединенным Штатам и всему миру: стремление Китая к глобальному доминированию в 5G никто не сможет остановить, даже Америка.Инвестиции Поднебесной в технологии нового поколения, включая информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), искусственный интеллект, аналитику больших данных, облачный интернет-сервис и распределенный цифровой реестр, стали приоритетом при президенте Си Цзиньпине, пишет The National Interest.Стремительно развивающиеся цифровые и телекоммуникационные инфраструктурные проекты Китая — все часть “цифрового Шелкового пути” — по всему Евразийскому континенту окажут реальное воздействие на проживающих там граждан и фундаментальное влияние на систему управления и государственную власть расположенных там стран. Поскольку китайские высокотехнологические компании будут экспортировать технологии, нормы и стандарты сложных экосистем в рамках программ “Умный город” (Smart City) и “Умный порт” (Smart Port), Соединенным Штатам и их союзникам придется внимательно следить за тем, как они влияют на страны-получатели китайских технологий.И хотя нормативное воздействие этих технологий, безусловно, вызывает определенную озабоченность, наибольшую тревогу у Вашингтона вызывает их широкий структурный потенциал для глобального порядка. Если рассматривать составные части западного порядка (финансы, банковское дело, технологическое доминирование, влияние на рынок и торговые правила), то становится ясно, что Пекин, выстраивая соответствующий его предпочтениям новый порядок, предлагает альтернативы на всех уровнях. Несмотря на разрозненный характер деятельности Поднебесной, в совокупности китайцы создают основу для будущей гегемонии.Построенные на основе 5G “Умные города” объединяют разрозненную информацию из различных источников для создания централизованной платформы обмена данными, критически важной для повседневной работы административных, промышленных, экологических, энергетических и охранных систем. Дело в том, что более интегрированные и эффективно управляемые города повышают экономическую активность и способствуют устойчивому росту, что чрезвычайно важно для многих стран Южной Азии, где рост населения ведет к появлению новых мегаполисов. Однако Китай вместе с технологиями будет экспортировать ценности и нормы, поскольку намерен готовить будущих пользователей своего оборудования.Существует реальная угроза того, что Пекин, как главный архитектор и администратор цифровых сетей и “Умных городов”, получит доступ к базе данных стран-получателей либо через соглашения об обмене разведданными, либо через прямой доступ к серверам. Доступ к этим данным (в том числе конфиденциальной информации), а также возможность собирать их с помощью анализа больших данных предоставит Пекину рычаги давления на иностранных лидеров.Распространение китайских мобильных платежных приложений — таких как Alipay, Baidu Wallet и WeChat Pay — увеличивает объем финансовых данных, проходящих через китайские руки, поскольку все транзакции этих приложений проходят через расчетную клиринговую палату Народного банка Китая. Это позволяет не только китайским технологическим компаниям, но и государственному банку КНР получать информацию о зарубежных финансовых операциях в режиме реального времени.Китайские платежные системы, а также построенные китайцами ИКТ-сети по всему “цифровому Шелковому пути” подталкивают страны-получатели к тому, чтобы они отдавали предпочтение юаню и китайским компаниям. Пекин не скрывает, что хотел бы ослабить роль доллара в мировой экономике. Некоторые эксперты полагают, что контролируемая китайцами трансграничная система межбанковских платежей станет серьезным вызовом для возглавляемого США Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.По мере роста китайского финтеха китайские компании будут извлекать выгоду из ценной информации о потребителях (их планах и предпочтениях). Китайский бизнес может использовать искусственный интеллект для оценки потребностей рынка в реальном времени в глобальном масштабе. Избранные китайские компании могут вывести необходимую продукцию на рынок раньше местных или американских конкурентов.Китайские компании будут знать возможности и потребности принимающих стран, что дает им явное преимущество перед западными фирмами в области разработки и производства товаров и услуг. Это преимущество, вероятно, будет особенно остро ощущаться в таких секторах, которые Китай считает стратегически важными, в первую очередь автономные транспортные средства, искусственный интеллект и электронный рынок устройств с "умными" технологиями.Все указывает на то, что амбициозная инициатива Китая “Один пояс — один путь” (и все его цифровые компоненты) — часть геополитического плана Пекина. Продвижение Поднебесной своих высокотехнологических компаний по всему евразийскому континенту позволит китайским лидерам устанавливать правила, создавать нормы и стандарты, а также контролировать торговлю и политическую деятельность самого большого континента в мире.