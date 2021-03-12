В зависимости об благосостояния семей они будут составлять 75% и 100% от прожиточного минимума.

С 2021 года размер ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет во Владимирской области в зависимости от среднедушевого дохода семьи составит: 50 % от прожиточного минимума или 5647 рублей, 75 % или 8470,50 рубля, 100 % или 11294 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.Напомним, что ранее мера поддержки составляла 50% от прожиточного минимума. Теперь, если среднедушевой доход семьи, рассчитанный с учётом ежемесячной выплаты в виде 50%, не превышает величину прожиточного минимума на одного человека, то пособие вырастет до 75%. По аналогии считается доход при получении выплат в размере 75%. Если в перерасчёте на каждого члена семьи с учётом доплат её доход будет ниже прожиточного минимума, то пособие будет назначаться в 100% размере.Заявление на перерасчёт можно подать в соцзащиту после 1 апреля.