Французы в первый день ослабления карантина ринулись за покупками в коммуну Ле-Пертюс в департаменте Восточные Пиренеи. Половина городка с населением всего тысяча человек находится в Испании, га там акцизы на табак и алкоголь значительно ниже.

Французы в первый день ослабления карантина ринулись за покупками в коммуну Ле-Пертюс в департаменте Восточные Пиренеи. Половина городка с населением всего тысяча человек находится в Испании, га там акцизы на табак и алкоголь значительно ниже.11 мая торговую улицу с многочисленными магазинчиками страждущие взяли штурмом. Пользователи соцсетей обратились к главе Франции Эмманюэлю Макрону и министру МВД Кристофу Кастанеру, ведь очевидно, что после такого столпотворения возникнет новая вспышка коронавируса.В понедельник во Франции начали ослаблять карантинные меры. В стране открылись магазины одежды, салоны, школы. Кафе и рестораны, парки в крупных городах все еще закрыты, передает РИА Новости.