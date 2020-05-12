Ребята подготовили фотоколлажи с изображениями своих родных – участников Великой Отечественной войны.

Масштабную акцию «ЮИД за Победу благодарит» поддержали школьники из Камешковского района Владимирской области. Юные инспекторы движения подготовили стилизованные коллажи с портретами своих родных, которые в свое время принимали участие в боевых сражениях или трудились в тылу. Ребята таким образом напоминают о важности сохранения памяти о каждом герое, который ковал Победу и боролся за мирное небо над головой потомков.