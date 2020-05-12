Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность увеличения размеров кредитов для системообразующих организаций, сообщается на сайте Кремля. Как и по ранее данным поручениям, отчет доклад по этому вопросу должны представить главе государства до 20 мая.

Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность увеличения размеров кредитов для системообразующих организаций, сообщается на сайте Кремля. Как и по ранее данным поручениям, отчет доклад по этому вопросу должны представить главе государства до 20 мая.Пресс-служба Кремля сообщает, что Владимир Путин рекомендовал Центробанку России совместно с кабинетом министров разработать меры, которые будут направлены на поддержание стабильной динамики кредитования как физических, так и юридических лиц. Новшества вступят в силу после снятия режима ограничений, во время которого действуют временные меры поддержки бизнеса и населения, пострадавших от ситуации, возникшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Доклад о выполнении этого поручения президент ждет до 1 июня.Помимо этого президент поручил правительству проработать вопрос о переносе сроков проведения годовых собраний акционеров банков с госучастием на III квартал текущего года.Ожидается, что к лету представят и законопроект о предоставлении банкам права признавать процентные доходы по кредитам, реструктурированным во время кредитных каникул, в том отчетном периоде, в котором произведена уплата таких процентов.В эти же сроки будет подготовлен план мероприятий по ускоренному внедрению онлайн-технологий в банковскую сферу – еще больше банковских услуг бизнесу и населению начнут оказывать в дистанционном режиме. Ипотека, кредиты и даже идентификация клиентов (с их согласия) с использованием баз ГИС.Ранее сообщалось, что на поддержку бизнеса, пострадавшего от распространения новой коронавирусной инфекции, выделят более 81 миллиарда рублей.