12.07.2020

2020-07-12 09:10:03

В Александровском районе обгорел дачник

Вместо того, чтобы вызвать пожарных он тушил огонь сам.

Сообщение о загорании дачного дома поступило накануне из города Струнино Александровского района. Пожар в садовом товариществе «Ветеран» возник в результате неудачной замены газового баллона, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.

58-летний мужчина пытался ликвидировать его самостоятельно и получил ожоги тела и головы. Дача сгорела практически полностью.

К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 6 человек.